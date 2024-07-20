Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2024 22:59
danıştay yd kararı

danıştayda çalışan arkadaşlar danıştay adli tatilde yd kararı için inceleme yapar mı ve yd kararı ne kadar sürede çıkar acaba bakanlıktan savunma istendi ve savunma geldi 1 ay oldu savunması geleli dosya açılalı da 3 ay oldu

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