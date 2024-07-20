Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Temmuz 2024 23:30
Ticaret Bakanlığı düz Memur ne iş yapar?

2023/2 atama döneminde İzmir'e 5 memur alımı yapılmış, bu memurların görev tanımı, mesaileri hakkında bir bilginiz var mı?

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