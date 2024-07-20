Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Temmuz 2024 23:40
görevlendirme

sağlık durumundan geçici görevlendirme alırsak ne kadar süre sonra o ilin kadrosuna geçeriz bilgisi olan var mı

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