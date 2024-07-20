Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2024 23:40
görevlendirme

sağlık durumundan geçici görevlendirme alırsak ne kadar süre sonra o ilin kadrosuna geçeriz bilgisi olan var mı


catman23
Aday Memur
21 Temmuz 2024 00:35
nas yada eş durumuyla tayinin çıkmadığı sürece o ilin kadrosuna geçemezsin
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