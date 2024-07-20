Avrupa`yı istila edelim.
Rusya Çin İran İsrail Mısır Suriye Arap Ülkeleri ile birlikte Avrupayı istila etmeliyiz.
Tüketenleri çok fazla.
Yaşlı nüfus fazla az üreten var.
İngiltere ile Fransa dışında ülkeleri ele geçirmek kolaydır.
Yatırım ağı değişir. Ülkeler Faşizm ile Sosyalizm arasında demokrasi arayışındalar.
Trump ı vuran güç yeşil sermaye değil.
Kapitalist rejimler güç savaşında.
Yoksulluk açlık kıtlık arttı.
Yeni liderler olmalıdır.
Şu an İsrailin yaptığı yoksulluğu perdelemektir.
Filistinde Yemen de Lübnan da Suriye de İran da yaptığı konuyu değiştirmektir.
Bu savaştan zararlı çıkacaklardır.
Bilerek topyekün savaşa girmiyorlar.
Abd seçimlerinden sonra 2025 yazında işler değişir.
Gün gelir Mekke yi de vururlar.
Ülkelerine sahip çıkmalılar. Bizler de yine müslümanlardan yana olmalıyız.
Dünya geçici ahiret yakın.
Her yeri yok eden anlayıştan vazgeçilmelidir.
Avrupa`yı istila edelim.
Rusya Çin İran İsrail Mısır Suriye Arap Ülkeleri ile birlikte Avrupayı istila etmeliyiz.
Tüketenleri çok fazla.
Yaşlı nüfus fazla az üreten var.
İngiltere ile Fransa dışında ülkeleri ele geçirmek kolaydır.
Yatırım ağı değişir. Ülkeler Faşizm ile Sosyalizm arasında demokrasi arayışındalar.
Trump ı vuran güç yeşil sermaye değil.
Kapitalist rejimler güç savaşında.
Yoksulluk açlık kıtlık arttı.
Yeni liderler olmalıdır.
Şu an İsrailin yaptığı yoksulluğu perdelemektir.
Filistinde Yemen de Lübnan da Suriye de İran da yaptığı konuyu değiştirmektir.
Bu savaştan zararlı çıkacaklardır.
Bilerek topyekün savaşa girmiyorlar.
Abd seçimlerinden sonra 2025 yazında işler değişir.
Gün gelir Mekke yi de vururlar.
Ülkelerine sahip çıkmalılar. Bizler de yine müslümanlardan yana olmalıyız.
Dünya geçici ahiret yakın.
Her yeri yok eden anlayıştan vazgeçilmelidir.