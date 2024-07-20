Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Temmuz 2024 23:58
Eş durumu - il emri

Eşim polis mecburi tayini batıdaki bir ile çıktı. Ben de 5 yıllık sınıf öğretmeniyim. Burada görev süresi dolduğu için mecburi tercih yaptık ve ailemin bulunduğu ili tercih ettik o yüzden . Küçük bir bebeğim var daha önce bakıcı travmamiz olduğu için tekrar bakıcıya vermemk için seçtik o ili. Burada serzenişte bulunuyorlar eş durumu ile istedikleri yere geliyorlar diye ama dediğim gibi mecburi bir tercihti bu. Emniyet mensupları görev süresi dolunca gitmek zorundalar. Neyse şimdi kılavuzda yayınlanan ataması yapılmayanlarin bakanlıkça belirlenen başka bir ilde aile birliğinin sağlaması hususunda atamamim yapılmasını talep ediyorum seçeneğini isaretlemesem süreç nasıl olacak ? Ayliksiz izne mi ayrılmam taled edilecek? Bir sonraki atama mi beklenecek? Yardımci olursanız sevinirim


Ms7722
Aday Memur
21 Temmuz 2024 00:35

Emniyet ve tsk ya söz geciremezler. Zira bunlar ciddi bakanlıklar MEB gibi değiller. MEB e bakarak kendi personelinin yerini degismezler. Olan karı koca öğretmene olacak

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