Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 01:58
İl disi yardım

Merhaba.il dışına tayinim çıktı.Kac gün içinde ilişik kesmem gerekiyor?

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