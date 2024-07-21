Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2024 02:00
3. Yılın Sonunda Hangisi Baz Alınır?

Arkadaşlar merhaba, ben Önlisans Aöf Adalet okuyarak Sözleşmeli Büro Personeli olarak atandım. Ardından da örgün öğretim ile Lisans Maliye bölümü bitirdim.

3. Yılın sonunda kadroya geçerken Memuriyete başladığımdaki eğitim durumum (Önlisans - Adalet) mu baz alınır yoksa en güncel mezuniyetim (Lisans - Maliye) mi baz alınır?

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