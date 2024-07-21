Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


21 Temmuz 2024 08:52
Yaşam Koçu olarak Psikoterapi Veriyorum
Almış olduğum eğitimlerle dertlerinize derman olmaya geldim. İnstagram üzerinden görüntülü görüşme ile sıkıntılarınızı çözebilecek donanıma biriyim, beklerim.

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