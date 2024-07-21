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Editörler : F16 Gökçen


21 Temmuz 2024 09:01
Ankarada Memura Bir Haftalık Ev
Ağustos Ayında Ankarada Olacağım, Kurum müfettişiyim, evi müsait olacak olan var mı acaba?

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Ankara Shuttle

Sözlük

fahrettin koca 1 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 2 Kendine yenilmek 1 el elin eşeğini türkü çağırarak arar. 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 3 çizgi film 1 en sevmediğimiz konu başlıkları 1 haklı olduğu halde susan insan 1 supporters 1 televizyon 1

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