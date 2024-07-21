Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


21 Temmuz 2024 09:09
Yaşam Koçu olarak Sıkıntısı Olanlar Yazsın
Yaşam Koçu eğitimim var , her türlü konuda instagram üzerinden görüntülü olarak dertlerinizi dinleyerek, sıkıntılarınıza çareler bulabilirim. Beklerim

Çok Yazılan Konular

3 Harf Oyunu.slx:)))Son soruyu yanıtlaKelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuHiç birinizi sevmiyorum.Sessizlik lütfenKendime park yapıcam..kumda oynıcam...2Boşanmalar neden arttı?Nevi sahsina munhasirEvlilik mi Yoksa Bekarlık mı Sultanlık?Evlilik Sitelerindeki Genel Algı !

Sözlük

güne bir söz bırak 1 fahrettin koca 1 el elin eşeğini türkü çağırarak arar. 1 Kendine yenilmek 1 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 2 bisiklet forum 1 supporters 1 televizyon 1 ladin 1 pazartesi günü futbol sohbeti 2

Son Haberler

Haziranda 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdiİçişleri Bakanı Yerlikaya: 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldıYeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacakÖğrenciler ev arayışına girdiAlımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?