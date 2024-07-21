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Editörler : oto-danisman-expert


21 Temmuz 2024 09:17
TEKİRDAĞ ŞARKÖY SATILIK EV EŞYASI
Şarköy de memurum, tayinim çıkacak yakın zamanda, bir evde ihtiyaç olabilecek yün eşyalar mevcut, hepsini satıyorum, ilgilenen 05326001173 e mesaj atsın

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