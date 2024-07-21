ilçe değişikliği lojman konusu acil

Merhaba arkadaşlar başka ilçeye tayinim olma durumu var lojmana yeni girdim gidilecek ilçede lojman yok. Lojmandan çıkmam istenir mi? Lojmanda her memur var öğretmen imam hemşire kamu görevlisi. Lojman polis lojmanı boş kaldığı için yer verildi kömür parası malum. Ben polisim yakın ilçesine çıkma durumu var 10 km yakın.

Merhaba arkadaşlar başka ilçeye tayinim olma durumu var lojmana yeni girdim gidilecek ilçede lojman yok. Lojmandan çıkmam istenir mi? Lojmanda her memur var öğretmen imam hemşire kamu görevlisi. Lojman polis lojmanı boş kaldığı için yer verildi kömür parası malum. Ben polisim yakın ilçesine çıkma durumu var 10 km yakın.