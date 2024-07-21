Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 10:11
ilçe değişikliği lojman konusu acil
Merhaba arkadaşlar başka ilçeye tayinim olma durumu var lojmana yeni girdim gidilecek ilçede lojman yok. Lojmandan çıkmam istenir mi? Lojmanda her memur var öğretmen imam hemşire kamu görevlisi. Lojman polis lojmanı boş kaldığı için yer verildi kömür parası malum. Ben polisim yakın ilçesine çıkma durumu var 10 km yakın.

fng14
Şef
21 Temmuz 2024 10:33

Emniyetin lojmanı ise çıkmana gerek 5 yıllık tahsis süresi boyunca oturabilirsiniz


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
21 Temmuz 2024 11:09
aynı ildeysen istersen en uzak ilçeye git süren dolmadıkça çıkaramazlar

Memurhaps
Şube Müdürü
21 Temmuz 2024 11:34
Tşk
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