Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 10:11
İlçe değişikliği ve lojman durumu

Merhaba arkadaşlar başka ilçeye tayinim olma durumu var lojmana yeni girdim gidilecek ilçede lojman yok. Lojmandan çıkmam istenir mi? Lojmanda her memur var öğretmen imam hemşire kamu görevlisi. Lojman polis lojmanı boş kaldığı için yer verildi kömür parası malum. Ben polisim yakın ilçesine çıkma durumu var 10 km yakın.


fng14
Şef
21 Temmuz 2024 10:33

Emniyetin lojmanı ise çıkmana gerek 5 yıllık tahsis süresi boyunca oturabilirsiniz


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
21 Temmuz 2024 11:09
aynı ildeysen istersen en uzak ilçeye git süren dolmadıkça çıkaramazlar

Memurhaps
Şube Müdürü
21 Temmuz 2024 11:34
Tşk
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerTemmuz maaş farkları ne zaman yatar?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPolis olmadan önce psikiyatri muayenesiÜniversite borçlanmasıRütbe terfi, mevzuat ve davaAtamada şerh düşülmesiPolislik-Msb'de işçi hangisini tercih etmeliyimPolis maaşları çok düşük kaldı

Sözlük

tatilden dönüp sözlüğe yazmak 2 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 1 pazartesi günü futbol sohbeti 2 destan gibi başlıklar 1 Kavun ve karpuz kilosunun tarlada 4 tl düşmesi 1 güzel kızların sessiz hapşırması 1 büyüyünce anlarsın 1 çıktırım 1 instagram 1 çorapsız ayakkabı giymek 2

Son Haberler

Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdiEskişehir'de bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdüHusumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldüSağlık Bakanlığı'ndan, Gabar Dağı'ndaki kazaya ilişkin açıklama'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?