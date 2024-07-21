Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2024 10:49
Egitim durumu

Arkadaşlar egitim durumundan tayin isteceğim

Harcırah ya da yolluk ödemesi alacak mıyım?

İstanbuldan- kayseriye


murat_326
Şube Müdürü
21 Temmuz 2024 11:21

Erciyes universtesinimi kazandiniz, böyleyse kanunen gidersiniz, yolluk alirmisiniz bilmiyorum

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