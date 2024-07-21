Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2024 11:13
Tayin

2024 Ocak iller arasında tayin oldum sağlık durumuyla ilgili ücretsiz izne ayrıldım. Ne zaman alt bölge tayinine başvurabilirim. Bekleme zorunluluğum var mı ya da

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerEş durumu tayiniKarışık kadro durumuMaaş farkı kaç tl olurÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirme2024 iller arası tayin komisyon değerlendirme2024 Haziran tayini kabul oldu sonrası?2024 istifa sonrası açıktan atama2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Sağlık Sen Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu 3+1 sözleşmeli Personel

Sözlük

Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 1 instagram 1 özlemek 1 çorapsız ayakkabı giymek 3 titanik neden battı 1 ladin 1 şu an çalan şarkı 2 ali rıza bey 1 destan gibi başlıklar 1 pazartesi günü futbol sohbeti 2

Son Haberler

Motosikletli gençler önce araca, ardından direğe çarptı: 1 ölüAğrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyorGıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladıPolise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?