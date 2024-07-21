KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


21 Temmuz 2024 11:13
AÖF Adalet

Arkadaşlar aöf adalet programına 6 dönemdir kayıtlıyım. Bu dönemlerde ortalamalarım 0.10 un bile üzerinde değil. Askeri personel olduğum için sınavlara giremedim bir türlü. Bu sene kayıt yenilersem son 2 dönem hakkım var. Bu iki dönemin ortalaması kaç olursa okulu tamamlayabilirim, her iki dönem ortalaman 4 olsa bile ilk 6 dönem 0 olduğu için diplomayı alamazsın diyorlar. Durum nasıl olacak bilgisi olan var mı

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