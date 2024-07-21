KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Temmuz 2024 11:45
Jandarma Subay Atama Yönetmeliği

Arkadaşlar merhaba SUEM den mezun olan Jandarma Teğmenler de atama süreleri nasıl işliyor? Doğuda kaç şark görevi var dır ve sürekli 2-3 senede atama mı görüyor bu jandarma teğmenler? Görevde olup bilgi verebilecek var mı?

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