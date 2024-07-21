İdareci Arkadaşlar Yardımcı Olursa Sevinirim

1-17 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı yaptım, ekders için sanırım ilçe mem ayın son gününe kadar zaman veriyor. Benim tayinim çıktı. Ay sonu çıkış yapmaya gideceğim. Ekdersin ödenmesi konusunda uğraşmak istemiyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkar mı ? Çünkü burda karışıklık durumlarını baya okuduk ondan soruyorum.

1-17 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı yaptım, ekders için sanırım ilçe mem ayın son gününe kadar zaman veriyor. Benim tayinim çıktı. Ay sonu çıkış yapmaya gideceğim. Ekdersin ödenmesi konusunda uğraşmak istemiyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkar mı ? Çünkü burda karışıklık durumlarını baya okuduk ondan soruyorum.