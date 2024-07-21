KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 12:21
Kpss 2024 puanın bi önemi yok artık

2022 alımında neredeyse her yer dolduruldu.Duz memurluk anlamında rekor alımlar geldi.4250 MEB ve 248 adet 4001 alımı,yine tarihi iibf alımları ve sağlıkçı alımları gerçekleşti.Ozellikle Mühendislik alanında Makine,İnşaat, Elektrik muhendisliklerinde Aile Bakanlığının açtığı 109 mühendislik kadrosu ve Teias,Euas,TCDD gibi kurumların son dakika vuruşları bu bölümlerde puanları dibe çekmese de birçok kadronun doldurulacagi anlamını taşıyor.Ramazan Yetgin in bir sözü vardı.Aldıgınız puanın bir önemi yok.Bir sene 90 üstü puanla atanamazken öbür sene 85 ile rahatça atanabilirsiniz diye.Alimlar az olacak diyor bu işi düzenleyenler.O yüzden fazla umut bağlamayın bu işe.Ve gidin bir yerlerde işe girin.Zira 85-95 arası puan alanlar için bu iş zor.2026 sonrasına birçok kadro biriktirip seçim yatırımı yapacaklar.2024 te 90 ile atanamayan aynı bölümde 2026 kpss puanı ile rahatça atanacak diye düşünüyorum.


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Memur
21 Temmuz 2024 12:38

Ne yapalım onu da bekleriz. O kadar emek veren bu işin peşini bırakmaz.


ROCKYBALBOA7777
Memur
21 Temmuz 2024 12:47

Önümüzde koskoca 2 yıl var, neler olur neler bu 2 yılda.90 üstü alanın en azından 4001'den Düz memurluğa atanabileceğini düşünüyorum. 85'lere tabii ki düşmez ama 4 yıl önce de düşmüyordu. Merkezi alımlarda da herhangi bir değişiklik olmaz. Son 2 senede 300 avukat alınmış daha ne kadar az alınabilir. Zaten hiçbir zaman yüksek alınmadığı için 90'lari gecmisti.


ROCKYBALBOA7777
Memur
21 Temmuz 2024 12:51

Son 2 senede tek istisna MEB. Orda da kadroların 4'te 1 inin yandığı söyleniyordu. Eğer öyle bir durum varsa hesap edildiği kadar alım olmamış demektir. 80 milyonun yaşadığı ve personellerin dengeli dağılmadığı ülke olduğumuz için alımlar illaki olur. Biz üstümüze düşeni yaptık, bundan sonrası gelişmeleri beklemek de. En kötü ihtimalle bir temel oluşturmuş olduk, 2 sene sonra her şey çok daha kolay olacak. 2022'de 89.8 yapan arkadaşım şimdi 92-93 bekliyor 3 aylık çalışma ile.

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