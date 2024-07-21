Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 12:25
Sağlık mazereti tayinini herhangi bir zaman isteyebilir miyim?

Ablamdan dolayı sağlık mazeretinden tayin isteyeceğim ama mazeret tayini döneminin dışında herhangi bir zaman olamaz mı bu durum? Rapor sürekli be başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez ibareli.

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