Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


21 Temmuz 2024 12:28
Yozgat Yerköy

Arkadaşlar Yerköy'de çalışmış ya da oralı olan biri varsa bilgi verebilir mi? Nasil bir yer?

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