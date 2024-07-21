Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Temmuz 2024 12:57
türk şeker de ziraat mühendisi
Arkadaşlar türk şeker de genel olarak ziraat mühendisi ne yapar anlatabilecek biri var mı .

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