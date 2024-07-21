KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 13:04
Arşiv sürecinin kadro yakmaya sebebiyet vermesi

Kişi tercih yapıp kazanıyor.Arsiv süreci başlıyor.2-3 ay süren bu süreç boyunca farklı kurumlar kadro açıyor ve oralara da başvuruyor.Eger ki açıktan alımı kazandiysa ikinci seferde merkezi alıma da başvurup gitmeyebiliyor.Bu durumda hem kadro açan kurum hem de kpss puanı olan başka adaylar zarar etmiş oluyor.Bunun önüne geçmek için arşiv süreci başlayan adayların aynı meslek grubunda başka yerleri tercih etme hakkı elinden alınmalıdır. (Arsiv surecinde feragat etseler bile en az 1 sene tercih etmesi engellenmelidir)Ya da tüm bunlara diğer bir çözüm ÖSYM merkezi alımlarında yedek aday belirlenmelidir.

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