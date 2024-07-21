Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2024 13:10
Ücretsiz izin ve istifa

Ekimde 5 yılım dolucak hemşireyim. Ücretsiz izin hakkımı kullanabiliyor muyum? İstifa edince kaç yıl sonra göreve dönebiliyoruz ne gibi süreçler oluyor?

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