maalesef icra

kolay gelsin abiler 2 farklı bankaya olmak üzere 4 kredi 2 eksi hesap 2 kredi kartı toplamda 550 bin borcum var. bugüne kadar iyi kötü çeviriyoduk ama para yetmemeye başladı haciz gelsin istiyorum artık en azından 4/3 bana kalırsa evimi geçindiririm . ilk sorum şu vakıf eksi hesabım eksi 200 binlerde ve aylık 13 civarı faiz geliyor maaşımda aynı hesaba yattığı için faizini direk çekiyor ben maaşımın başka hesaba nasıl yatırılmasını sağlarım farklı bi hesabıma yatsa ödemeyeceğim eksi hesabı haciz olayı olsun diye . 2.sorum da ayrı ayrı 8 farklı borcumdan dolayı her birinden ayrı soruşturma mı geçiririm yoksa tek soruşturma mı olur bilgili birileri barsa yardım ederse çok sevinirim

kolay gelsin abiler 2 farklı bankaya olmak üzere 4 kredi 2 eksi hesap 2 kredi kartı toplamda 550 bin borcum var. bugüne kadar iyi kötü çeviriyoduk ama para yetmemeye başladı haciz gelsin istiyorum artık en azından 4/3 bana kalırsa evimi geçindiririm . ilk sorum şu vakıf eksi hesabım eksi 200 binlerde ve aylık 13 civarı faiz geliyor maaşımda aynı hesaba yattığı için faizini direk çekiyor ben maaşımın başka hesaba nasıl yatırılmasını sağlarım farklı bi hesabıma yatsa ödemeyeceğim eksi hesabı haciz olayı olsun diye . 2.sorum da ayrı ayrı 8 farklı borcumdan dolayı her birinden ayrı soruşturma mı geçiririm yoksa tek soruşturma mı olur bilgili birileri barsa yardım ederse çok sevinirim