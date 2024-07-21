Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 13:14
maalesef icra
kolay gelsin abiler 2 farklı bankaya olmak üzere 4 kredi 2 eksi hesap 2 kredi kartı toplamda 550 bin borcum var. bugüne kadar iyi kötü çeviriyoduk ama para yetmemeye başladı haciz gelsin istiyorum artık en azından 4/3 bana kalırsa evimi geçindiririm . ilk sorum şu vakıf eksi hesabım eksi 200 binlerde ve aylık 13 civarı faiz geliyor maaşımda aynı hesaba yattığı için faizini direk çekiyor ben maaşımın başka hesaba nasıl yatırılmasını sağlarım farklı bi hesabıma yatsa ödemeyeceğim eksi hesabı haciz olayı olsun diye . 2.sorum da ayrı ayrı 8 farklı borcumdan dolayı her birinden ayrı soruşturma mı geçiririm yoksa tek soruşturma mı olur bilgili birileri barsa yardım ederse çok sevinirim

Dandanakan1071
Aday Memur
21 Temmuz 2024 13:43

Tek soruşturma olur, en az 6 ay kıdem durdurma cezası verirler, 60 gün içinde iptalini sağlarsın idare mahkemesinden, maaşı farklı bankaya taşıyamazsın, il emniyet senin adına anlaşma yapıyor toplu olarak.


Cevikkkk56
21 Temmuz 2024 13:44
farklı banka demiyorum aynı banka farklı ibana da mı olmuyor
Dandanakan1071, 4 dk. önce

Tek soruşturma olur, en az 6 ay kıdem durdurma cezası verirler, 60 gün içinde iptalini sağlarsın idare mahkemesinden, maaşı farklı bankaya taşıyamazsın, il emniyet senin adına anlaşma yapıyor toplu olarak.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerTemmuz maaş farkları ne zaman yatar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPolis olmadan önce psikiyatri muayenesiÜniversite borçlanmasıAtamada şerh düşülmesiRütbe terfi, mevzuat ve davaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolislik-Msb'de işçi hangisini tercih etmeliyimPolis maaşları çok düşük kaldı

Sözlük

Toktamış 1 instagram 1 kredi kartı ekstresi 2 bisiklet forum 1 güzel kızların sessiz hapşırması 1 Kavun ve karpuz kilosunun tarlada 4 tl düşmesi 1 pazartesi günü futbol sohbeti 2 Kendine yenilmek 1 destan gibi başlıklar 1 akşam yemeğinde kısır yemek 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol sahasında ter attıTürksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladıSinem'i 7 yerinden bıçaklayan eski eşine 9 ayda tahliyeKPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldıNem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?