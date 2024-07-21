Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 13:19
Yurt dışı izin konusu.

Hocalarım merhaba, ara tatillerde alınmış bilet ve rezervasyonları göstererek kaymakamlık izni alınabilir mi ? Daha önceleri alınıyordu diye hatırlıyorum..

-Bir de rapor alıp yurtdışına çıkmanın cezası nedir ? Teşekkür ederim


bahçesaray
Memur
21 Temmuz 2024 13:22
öğretmenlerin tatiller izin için kaymakamlığa gitmiyor

Sevdim-Seni
Genel Müdür
21 Temmuz 2024 14:18

Hasta degilken rapor alıp gezersen hakkinda soruşturma acilmasi gerekir.

Resmi tatillerde veya yillik izinde yurtdışı için izin istenmiyor.


bahçesaray
Memur
21 Temmuz 2024 15:30
rapor alıp tatil yöresine giden bi çalışan ,atılmıştı
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