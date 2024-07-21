Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 14:05
Rütbe Terfi Alamayanlar Tek Başlıkta Toplanalım

Arkadaşlar rütbe terfi sonuçları açıklandı. Alana hayırlı olsun. Alamayanlar ne yapacak? Bu keyfi uygulamalar ne zaman son bulacak?


muratgedikli
Aday Memur
21 Temmuz 2024 14:07

Kafalarına göre karar veriyorlar. İnsanların emekleri bu kadar kolay çöpe atılmamalı. Dava açmaktan başka çare yok. Burada avukat iyi açıklamış.

https://www.memurlar.net/haber/1107649/emniyet-terfi-davalari.html


ümmühankutay
Aday Memur
21 Temmuz 2024 14:08

Geçmiş olsun alamayanlara. Dava ile alamayan yok denecek kadar az.

muratgedikli, 2 saat önce

Kafalarına göre karar veriyorlar. İnsanların emekleri bu kadar kolay çöpe atılmamalı. Dava açmaktan başka çare yok. Burada avukat iyi açıklamış.

https://www.memurlar.net/haber/1107649/emniyet-terfi-davalari.html

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