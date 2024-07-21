Ocak 2025 zammı

Daha var ancak şuan merkez bankasının yıl sonu tahminine göre totalde zam+enf farki ne kadar zam yapıyor, hesabini bilen cevaplayabilirmi. Teşekkürler

Daha var ancak şuan merkez bankasının yıl sonu tahminine göre totalde zam+enf farki ne kadar zam yapıyor, hesabini bilen cevaplayabilirmi. Teşekkürler