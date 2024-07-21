Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2024 14:33
Ocak 2025 zammı
Daha var ancak şuan merkez bankasının yıl sonu tahminine göre totalde zam+enf farki ne kadar zam yapıyor, hesabini bilen cevaplayabilirmi. Teşekkürler

sozlesmelipersona
21 Temmuz 2024 15:16

Farklı ve daha detaylı bir hesabı vardı ama aşağı yukarı şöyle olacak:

Toplu sözleşme oranı %6. Temmuz-Aralık enflasyonu her ay %1.5 açıklansa enflasyon farkı %3 çıkar.

Enflasyon farkı ile birlikte en fazla %9-10 alınır gibi duruyor

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