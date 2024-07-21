Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 14:35
egm den başka kurum memurluğa geçiş
herkese merhaba. polis olarak 2024 kpss puanı ile başka bir kuruma mühendis ya da memur olarak atanmamız durumunda neler yapılmalıdır. tecrübeli arkadaşların yorumunu bekliyorum. mesela sınav açıklandı. tercihler başladı. ben DSİ kurumu mak müh olarak atanma yazısını ekranda gördüm. ne yapmam gerekiyor sırayla. şimdiden teşekkür ederim. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. saygılarımla

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
21 Temmuz 2024 14:42

Emniyetten muvafakatname isteyeceksin dilekçe ile.emniyet reddederse idare mahkemesine dava acacaksin.yada emniyetten istifa edip tam hatirlamiyorum 6 ay yada 1 yıl bekleyeceksin

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