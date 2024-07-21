egm den başka kurum memurluğa geçiş

herkese merhaba. polis olarak 2024 kpss puanı ile başka bir kuruma mühendis ya da memur olarak atanmamız durumunda neler yapılmalıdır. tecrübeli arkadaşların yorumunu bekliyorum. mesela sınav açıklandı. tercihler başladı. ben DSİ kurumu mak müh olarak atanma yazısını ekranda gördüm. ne yapmam gerekiyor sırayla. şimdiden teşekkür ederim. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. saygılarımla

herkese merhaba. polis olarak 2024 kpss puanı ile başka bir kuruma mühendis ya da memur olarak atanmamız durumunda neler yapılmalıdır. tecrübeli arkadaşların yorumunu bekliyorum. mesela sınav açıklandı. tercihler başladı. ben DSİ kurumu mak müh olarak atanma yazısını ekranda gördüm. ne yapmam gerekiyor sırayla. şimdiden teşekkür ederim. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. saygılarımla