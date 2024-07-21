Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Temmuz 2024 14:40
İdare Mahkemesi Kararından Vazgeçme

3 yıllık polis memuruyken sağlık nedeniyle gihe geçtim. Dava açtım kazandım. Su an polis memuru olarak atamam yapıldı. Egm karara itiraz edip bölge idare mahkemesine gitti dava. Şimdi sorum bu durumda benim davadan geri çekilme durumum olur mu? Yani vazgeçtim desem gih olarak tekrar atamam yapılır mı? Bilenler yardımcı olursa sevinirim


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
21 Temmuz 2024 14:44

Bölge idare mahkemesine davandan ve haklarından vazgeçtiğine dair dilekçe ver.dava vareste edilip yok hükmüne geçer tayinin tekrar gihe döner


mahotr
Aday Memur
21 Temmuz 2024 15:31

Çok teşekkür ederim abi

Mazikalbimdeyaradir, 56 dk. önce

Bölge idare mahkemesine davandan ve haklarından vazgeçtiğine dair dilekçe ver.dava vareste edilip yok hükmüne geçer tayinin tekrar gihe döner

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