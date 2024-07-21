Eğitim sonu sınavı

Yd alanlar tekrar mülakata ne zaman alınıyor bilgisi olan var mı tekrar mülakatın toplu şekilde yılda 1 defa falan yapıldığı söyleniyor o zaman yd almanın bir anlami yok eğer doğruysa bu konuda bilgisi olan var mı

Yd alanlar tekrar mülakata ne zaman alınıyor bilgisi olan var mı tekrar mülakatın toplu şekilde yılda 1 defa falan yapıldığı söyleniyor o zaman yd almanın bir anlami yok eğer doğruysa bu konuda bilgisi olan var mı