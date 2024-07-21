Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2024 14:58
MANİSA 112
Arkadaşlar tayin döneminde sosyalleştirmeyle Manisa 112 ye tercihlerim arasına yazmayı düşünüyorum. Manisa il merkez ve ilçe 112 leri hakkında neler söylerseniz. Lütfen bilgisi olan herkes yorum yapabilir mi. Birkaç kişiden sürgün yeri ve çalışma şartları olarak kötü olduğunu duydum lütfen yardımcı olun

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