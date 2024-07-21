Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Temmuz 2024 15:34
Öğretmen çalıştığı ilde ikamet etmek zorunda mı?

İyi günler meb de çalışan için il ve ikamet adresinin aynı olması zorunlu mu? Farklı olursa yaptırımları nedir? Cevaplayanlara şimdiden teşekkürler.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
21 Temmuz 2024 15:39

Memurların aynı il ya da ilçede ikamet zorunluluğu yoktur. Mesaiye devam ettikten sonra nerde oturduğu önemli değildir.

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