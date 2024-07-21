Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


21 Temmuz 2024 15:51
Son zamanlarda en rahatsız olduğum şey .......

İşini düzgün yapmayan insanlar :(

(Bu yüzden iki insan İzmir ' de akıma kapılıp öldü)

Devamını siz getirin

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