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Editörler : Lanet


21 Temmuz 2024 15:57
DSMART TV SINYAL YOK

Merhaba, tv de kanal. Listelerini kurdum.Kanallar açılıyor.Ama kabloyu tv den çıkarıp receiver 'a taktığımda sinyal yok diyor.Dsmart tv acilmiyor Arastirdim,yeşil tuşa basın deniliyor ama duzelmefi.Nasil düzelir,teşekkür ederim

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