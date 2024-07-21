Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Temmuz 2024 16:42
Kpss ortaöğretim

Merhabalar 19 yaşındayım miyopum ve ehliyetim yok fen lisesi mezunuyum masa başı memur olmak istiyorum hangi kadrolara başvurabilirim?

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