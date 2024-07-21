Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2024 16:46
Eş durumu hakkında

Eşim de ben de sağlık bakanlığında kadroluyuz eşimin eğitim tayiniyle gittiği ile ben eş durumu ile gitmek istiyorum bulunduğum il 1C bölgesinde gitmek istediğim il 3D bölgesinde. Bu durumda tayine engel bir durum olur mu?

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