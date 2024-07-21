psikoz tanısı engelli raporu

organik olmayan psikoz tanısı olan birine engelli raporunda tam bağımlı ya da başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremez ibaresi eklenir mi tayin için olduğu söylense bilen var mıdır

organik olmayan psikoz tanısı olan birine engelli raporunda tam bağımlı ya da başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremez ibaresi eklenir mi tayin için olduğu söylense bilen var mıdır