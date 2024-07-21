Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Temmuz 2024 17:40
psikoz tanısı engelli raporu
organik olmayan psikoz tanısı olan birine engelli raporunda tam bağımlı ya da başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremez ibaresi eklenir mi tayin için olduğu söylense bilen var mıdır

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