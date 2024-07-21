Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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21 Temmuz 2024 17:40
İlkokul 5 yıl olsun

İlkokul 5 yıl olsun


Sevdim-Seni
Genel Müdür
21 Temmuz 2024 17:43

tamam


fenogretmeniyim
Şef
21 Temmuz 2024 18:08

branşı sınıf öğretmeni olanlar normları artırmak için ilkokul 5 sene olsun istiyor. gerekçe olarak da kendilerince uydurdukları sebepleri var.

ben de fen bilgisi branş öğretmeni olarak 3 ve 4. sınıfta fen derslerine, branş öğretmeninin girmesini istiyorum. ilkokulda iyi fen eğitimi alanlar daha başarılı oluyor bu yüzden fen branş öğretmeni girmeli ve sınıf öğretmeni ek dersini eksik almalı. hatta ingilizce ve din kültürüne branş öğretmeni giren sınıf öğretmenleri ek ders almamalı.

eğitimi bırakıp da şahsi çıkar peşinde koşma zamanı mı?


m.nizam
Şef
21 Temmuz 2024 19:00

İyi de hocam 5.sınıflara bile tahammül edemiyorlar branş öğretmeni arkadaşlar. Sınıf Öğretmeni gibi seviyeye ineceginizi düşünmüyorum. Bu kendini duusnme meselesi değil. Nesli düşünmedim. Somut işlemler döneminde olan öğrencileri düşünmektir. Hemen yargılamayın düşününce hak vereceksiniz.

fenogretmeniyim, 1 saat önce

branşı sınıf öğretmeni olanlar normları artırmak için ilkokul 5 sene olsun istiyor. gerekçe olarak da kendilerince uydurdukları sebepleri var.

ben de fen bilgisi branş öğretmeni olarak 3 ve 4. sınıfta fen derslerine, branş öğretmeninin girmesini istiyorum. ilkokulda iyi fen eğitimi alanlar daha başarılı oluyor bu yüzden fen branş öğretmeni girmeli ve sınıf öğretmeni ek dersini eksik almalı. hatta ingilizce ve din kültürüne branş öğretmeni giren sınıf öğretmenleri ek ders almamalı.

eğitimi bırakıp da şahsi çıkar peşinde koşma zamanı mı?


m.nizam
Şef
21 Temmuz 2024 19:03

İyi de hocam 5.sınıflara bile tahammül edemiyorlar branş öğretmeni arkadaşlar. Sınıf Öğretmeni gibi seviyeye ineceginizi düşünmüyorum. Bu kendini düşünme meselesi değil. Nesilleri düşünmektir. Somut işlemler döneminde olan öğrencileri düşünmektir. Hemen yargılamayın düşününce hak vereceksiniz.

fenogretmeniyim, 1 saat önce

branşı sınıf öğretmeni olanlar normları artırmak için ilkokul 5 sene olsun istiyor. gerekçe olarak da kendilerince uydurdukları sebepleri var.

ben de fen bilgisi branş öğretmeni olarak 3 ve 4. sınıfta fen derslerine, branş öğretmeninin girmesini istiyorum. ilkokulda iyi fen eğitimi alanlar daha başarılı oluyor bu yüzden fen branş öğretmeni girmeli ve sınıf öğretmeni ek dersini eksik almalı. hatta ingilizce ve din kültürüne branş öğretmeni giren sınıf öğretmenleri ek ders almamalı.

eğitimi bırakıp da şahsi çıkar peşinde koşma zamanı mı?

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