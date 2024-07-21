KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 17:46
Muş-Varto EÜAŞ tercih edenler

iibf (memur) olarak başvurdum. konaklama, maaş vs. çalışma şartları hakkında bilgisi olan var mı? özellikle burada çalışan varsa özelden mesaj atarsa çok sevinirim.

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