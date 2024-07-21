Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Temmuz 2024 18:10
Taşınır Kayıt İşlemi Hakkında

Arkadaşlar öncelikle merhaba.Herhangi bir Belediye'de taşınır kayıt yetkilisi olarak görev yapan ve omis programına hakim arkadaşlar var ise 3 aylık muhasebe işlemlerini nasıl yapıldığını açıklayabilirse çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Arşiv araştırması hakkındaÜniversite İdari Personeli Tayin Sorunu4d li 4c li ye emir verebilir mi?Belediye şirketlerine kadro şartıKadro İlanı için İkinci Resmi Gazete Kararı hakkındaUZMAN KADROSU2024 Temmuz net sds ne kadar oldu.Becayiş

Sözlük

en çok güldüğüm cümleler 1 kredi kartı ekstresi 1 büyüyünce anlarsın 1 akşam yemeğinde kısır yemek 1 en sevmediğimiz konu başlıkları 1 güzel kızların sessiz hapşırması 1 titanik neden battı 1 bisiklet forum 1 tatilden dönüp sözlüğe yazmak 2 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 1

Son Haberler

Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdiEskişehir'de bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdüHusumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldüSağlık Bakanlığı'ndan, Gabar Dağı'ndaki kazaya ilişkin açıklama'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?