KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 18:19
ÖABT Rehberlik nasıl hazırlanmalıyım?

PDR Öğrencisiyim. Şu anda yeni 3.sınıfa geçtim. ÖABT ye başlamak istiyorum. Elimde PEGEM in konu anlatım kitabı ve soru bankası var. ÖABT ye nasıl çalışmalıyım ve hazırlanmalıyım? bunla ilgili önerileriniz neler? (LÜTFEN ATANMAK ZOR OKUMA BÖLÜMÜ BIRAK VEYA KPSS ÇALIŞMA VB ŞEYLER SÖYLEMEYİN!)

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