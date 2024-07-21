Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2024 19:00
Yolluk ne zaman yatar?

10-14 Haziran maarif eğitimine gittik hizmet içi eğitim yolluğu daha yatmadı.Bu durumda olan var mı ? Ne zaman yatar en geç ?

Çok Yazılan Konular

Nedir bu işçi düşmanlığı2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur maaşları dondurulacak iddiası!Mühendis, İmam ve Bekçi aynı emekli maaşını alacakToplu sözleşme ücreti muammasıBugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsinKamu işçisi 4-d maaşı ?Promosyon parası haram mı?P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)

Sözlük

pazartesi günü futbol sohbeti 2 güne bir söz bırak 1 çıktırım 1 Kavun ve karpuz kilosunun tarlada 4 tl düşmesi 1 Toktamış 1 akşam yemeğinde kısır yemek 1 en çok güldüğüm cümleler 1 instagram 1 algida keyif 1 bisiklet forum 1

Son Haberler

Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdiEskişehir'de bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdüHusumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldüSağlık Bakanlığı'ndan, Gabar Dağı'ndaki kazaya ilişkin açıklama'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?