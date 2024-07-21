Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Temmuz 2024 19:08
1.64 boy ile ne yapılır? :'')

Selamun aleyküm, arkadaşlar asker ya da polis olmak istiyorum, fakat neye bulaşmak istesem hep 1.64 boydan dolayı daha başlamadan başvurmadan eleniyorum :(

MSÜ istedim başvurmadım bile, şimdi pmyo bakıyorum ama ondan da eleneceğim. Yedek subay falan olabilirim ama kalabiliir miyim onu bilmiyorum, polis olabilsem kesinlikle PÖH olmak için çalışırdım, aynı şekilde jandarmaya da atılabilsem jöh için, yani devletin her kademesinde yardımcı veya muharip fark etmeksizin devletime savunma konusun da hizmet etmek istiyorum ama elini neye atsam eleneceğimi bildiğim için anında bütün motivasyon düşüyor ne yapacağımı bilmiyorum, lütfen bana bir fikir verin.

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