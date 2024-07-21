KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 19:44
6225 - Bilgisayar İşletmenliği

Merhaba arkadaşlar, bilgisayar öğretmenliği mezunuyum ve bilgisayar işletmenliklerine de başvurmayı düşünüyorum. 1 ders bile bilgisayar dersi almış olmanın bu belge yerine geçeceğine dair yorumlar var. Yine de bahsedilen sertifikayı almazsam sistem tercih etmeme izin vermeyebilir diye biraz tedirginim. Bilgisi olan var mı acaba? Bu sertifikayı almadan da ilgili bölüme başvurabilir miyim? Süreç ile ilgili bilgisi olup aydınlatabilen olursa çok sevinirim, teşekkürler.


rdblusw
Aday Memur
21 Temmuz 2024 19:55

Üniversitedeki temel bilgi teknolojileri kullanımı tarzı dersler onu sağlıyormuş


Baho21
Şef
21 Temmuz 2024 20:48
Bilgisayar işletmeni unvanı adı altında başvuracağınız her kurum sizden üniversitede(lisans kastettiğim) bilgisayar dersi gördüğünüze dair transkript isterler. sadece bu hocam...
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