selamlar 750 bin tlye yakın borcum var bunun ödemem imkansıza yakın maaşa haciz gelecek büyük ihtimal bende diyorum 5 yıl sonunda varlığa devredilince ana parayı ödeyim bari o süreçte de tanıdığım biriyle senet yapsam sorun olur mu ona kesinti ona gitse

selamlar 750 bin tlye yakın borcum var bunun ödemem imkansıza yakın maaşa haciz gelecek büyük ihtimal bende diyorum 5 yıl sonunda varlığa devredilince ana parayı ödeyim bari o süreçte de tanıdığım biriyle senet yapsam sorun olur mu ona kesinti ona gitse