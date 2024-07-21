Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2024 19:48
maaş icra
selamlar 750 bin tlye yakın borcum var bunun ödemem imkansıza yakın maaşa haciz gelecek büyük ihtimal bende diyorum 5 yıl sonunda varlığa devredilince ana parayı ödeyim bari o süreçte de tanıdığım biriyle senet yapsam sorun olur mu ona kesinti ona gitse

burak0605
Aday Memur
21 Temmuz 2024 20:25

tasarrufun iptali davası açabilir banka 1/4 direk kesilir maaş aldığın banka ise borcun yatar yatmaz bloke koyuyor

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