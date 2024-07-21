KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 20:36
Ünvan değişikliği

Merhaba.

Ben ortaöğretim kpss ile Tarım Orman Bakanlığında memur olarak çalışmaya başladım. Ayrıca bu yıl da İlköğretim mat öğrt bitirdim. Ama bitirdiğim bölümümün çalıştığım bakanlıkta bi geçerliliği yok.

Ben açıktan lab ve vet. okusam ünvan değişikliği sınavına girebilir miyim acaba. Yoksa lisans mezunu olduğum için böyle bir hakkım yok mu

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