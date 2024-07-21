Merhaba.

Ben ortaöğretim kpss ile Tarım Orman Bakanlığında memur olarak çalışmaya başladım. Ayrıca bu yıl da İlköğretim mat öğrt bitirdim. Ama bitirdiğim bölümümün çalıştığım bakanlıkta bi geçerliliği yok.

Ben açıktan lab ve vet. okusam ünvan değişikliği sınavına girebilir miyim acaba. Yoksa lisans mezunu olduğum için böyle bir hakkım yok mu