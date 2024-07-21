KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Temmuz 2024 21:00
Psikiyatrik ilaç ya da tedavi atamayı etkiler mi?

Merhaba, ben uzun süredir uyku ilacı gibi şeyler yazdiriyorum da devlet hastanelerinden, ama eskilerden beri memurlar hep kaçınırlar isimizden oluruz diye, hatta akrabaları üzerinden alırlar bu tedaviyi. Bir kaynak bulamadım da acaba böyle bir konu mülakat ya da atamayı etkiler mi? Bilginiz var mı? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2024 Kpss Elektrik Öğretmenliği burayaKonaklama ve seyahat öğretmenliği mülakata çağrılanlar2025 öğretmen atamaları

Sözlük

bisiklet forum 1 Kavun ve karpuz kilosunun tarlada 4 tl düşmesi 1 çorapsız ayakkabı giymek 2 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 1 tatilden dönüp sözlüğe yazmak 3 şu an çalan şarkı 2 destan gibi başlıklar 1 kredi kartı ekstresi 1 güne bir söz bırak 1 titanik neden battı 1

Son Haberler

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiTrump: Biden hiç Başkan olmamalıydı289 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e çıktıİşsizlik oranının en yüksek olduğu kentlerBurdur'da mermer fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?